My 2 cents on iPhone 4S

Από χθες το βράδυ, όπου και ανακοινώθηκε, κινούμαστε σε ρυθμούς iPhone 4S. Υπήρχαν πολλοί που περίμεναν την χθεσινή παρουσίαση και αρκετοί που απογοητεύτηκαν από την… εσωτερική ανανέωση.

Το επόμενο iPhone δεν είναι το 5, αλλά το 4S, με ίδιο design αλλά διαφορετικά “σωθικά” όπως ακριβώς έγινε και με την μετάβαση από 3G σε 3GS.

Όπως χιλιάδες άλλοι, κι εγώ είχα “συντονιστεί” απ’ τις 8 μ.μ. σε διάφορα ξένα sites ενώ ταυτόχρονα ήμουν και στο live ssmap. Έτσι κι εγώ, απογοητεύτηκα αρχικά όταν επιβεβαιώθηκε η φήμη της ύπαρξης μόνο του 4S. Δεν είδαμε 5, δεν είδαμε ούτε “cheap iPhone”, απλά μια βελτιωμένη έκδοση της προηγούμενης… ή όχι;

Είναι απαραίτητο τελικά κάθε νέα γενιά iPhone να έχει ξεχωριστό design; Ή μήπως είναι απλά μια ανάγκη που δημιουργεί ο καταναλωτής μέσα σου, η δίψα για κάτι καινούργιο εμφανισιακά; Η ιστορία έχει επαναληφθεί με το 3G/3GS και δεν θα έλεγα ότι έδειξε κάτι τέτοιο. Το 3G και το 3GS κυκλοφορούσαν ταυτόχρονα για αρκετό καιρό και οι καταναλωτές αγόραζαν και τα δύο, επέλεγαν δηλαδή ανάμεσα σε 2 ίδια – εξωτερικά – κινητά βάσει των αναγκών και της τσέπης τους.

Σίγουρα, η σχεδίαση του iPhone 4/4S είναι αμφιλεγόμενο θέμα και αρκετοί, συνηθισμένοι στις όμορφες καμπύλες των προηγούμενων μοντέλων, την μίσησαν. Όμως, αντικειμενικά είναι μία όμορφη, στιβαρή συσκευή με αρκετά καλή ποιότητα κατασκευής, έστω κι αν έχει κάποιες “αστοχίες” [ βλ. γυαλί στο πίσω μέρος ].

Κάτι σημαντικό, η οθόνη. Παρέμεινε ίδια. Και υπάρχουν άρθρα όπως αυτό του Θοδωρή Γεωργακόπουλου που εστιάζουν στην οθόνη ως κάτι το αρνητικό – πάντα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Εδώ διαφωνώ. Θεωρώ κάπως μεγάλες τις οθόνες πάνω από 3.5″ – με δυσκολία θα δεχόμουν τις 4″, ως ένα όριο για το form factor που ορίζει ένα smartphone. Το κινητό πρέπει να μπορείς να το έχεις στο χέρι σου άνετα, κι ας είναι μια οθόνη “μικρή”, αν είναι τεχνολογικά άρτια κάνει με το παραπάνω την δουλειά της. Έχουμε το κουσούρι για να ζητάμε πάντα το κάτι παραπάνω, είτε είναι Ghz, είτε είναι ίντσες, είτε MP και σ’ αυτό φταίει το marketing των εταιρειών διαφόρων κλάδων που μας παρασύρει σε μια μάχη αριθμών, το “πιο γρήγορο”/”πιο μεγάλο” δεν είναι πάντα και το ιδανικό.

Μπορεί να έμεινε ίδιο το design, αλλά το iPhone 4S είναι τελείως διαφορετικό απ’ τον πρόγονο του, σε αντίθεση με τις σχετικά λιγότερες βελτιώσεις που είχαν γίνει σε 3G > 3GS. Τα περισσότερα καλούδια προστέθηκαν στον “πυρήνα” του hardware με το νέο Α5 chip [ του iPad ] να μετατρέπει το smartphone σε διπύρηνο θηρίο και νέο ενιαίο chip τηλεφωνίας που υποστηρίζει CDMA+GSM δίκτυα. Ειδική μνεία πρέπει να δοθεί στις νέες κεραίες, που πλέον είναι 2 για “όλες τις δουλειές” με έξυπνη εναλλαγή για αποστολή και λήψη δεδομένων ώστε να εξαλειφθεί πλήρως το antennagate issue. Από εκεί και πέρα, για μένα κυριαρχούν οι αλλαγές στην κάμερα. Χωρίς να έχω το iPhone 4, είχα δει τι μπορεί να καταφέρει, αλλά πλέον μιλάμε για ένα κινητό που – συγχώρεσε μου την αυθάδεια – έχει δυνατότητες μιας σύγχρονης dSLR.

This just might be the best camera ever on a phone. And with all-new optics, it just might be the only camera you need. Because behind every shot, you’ve got 8-megapixel resolution and a custom lens with a larger f/2.4 aperture. Not to mention an improved backside illumination sensor, excellent auto white balance, advanced color accuracy, face detection, and reduced motion blur.

Μπορεί αρκετοί να εστιάζουν στα αυξημένα Megapixels, αλλά ξέρεις ότι δεν κάνουν αυτά την διαφορά… Την διαφορά την κάνει ο νέος φακός με νέα τιμή διαφράγματος [ f/2.4 ] που επιτρέπει ακόμα περισσότερο φως να “περάσει” για να βγάζεις καλύτερες φωτογραφίες. Εννοείται ότι οι υπόλοιπες βελτιώσεις δεν με αφήνουν αδιάφορο, αλλά αν υπάρχει καλός φακός, όλα γίνονται.

Και μην ξεχάσω: 1080p video. Δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να πω, full HD βίντεο με real-time video stabilization για να γυρίσεις μέχρι και την δική σου ερασιτεχνική ταινία.

Το επόμενο iOS δεν ανακοινώθηκε χθες, το είχαμε “δει” ήδη τον Ιούνιο και γνωρίζαμε αρκετά για την νέα έκδοση. Χθες όμως έγινε εκτενής αναφορά σε αυτό, ανακοινώθηκε η ημερομηνία κυκλοφορίας [ 12 Οκτ. ] και παρουσιαστήκαν παράπλευρες υπηρεσίες.

Όπως το [?] Siri. Μία καινοτόμος υπηρεσία που φέρνει την Apple μπροστά από τον ανταγωνισμό για ακόμη μια φορά. Ένας εικονικός προσωπικός βοηθός με τον οποίο μπορείς να αλληλεπιδράς μέσω φωνής, δίνοντας εντολές, λαμβάνοντας απαντήσεις σε ερωτήσεις, χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιείς standard εκφράσεις. Ήδη έχουν γραφτεί εκτενείς παρουσιάσεις αλλά και επικριτικά άρθρα. Το τελευταίο λέει γιατί το Siri είναι “κακό” για την ίδια την Apple:

As impressive as Siri is, it’s bad for Apple for three reasons. First, it makes the all the gorgeousness of the phones less visible. With Siri’s voice UI, the phones will stay in the pocket or in the car’s phone cradle or on the desk a few feet away while we shout at them.